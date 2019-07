Check up hi-tech per il cavalcavia un mese per sapere se è in salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INFRASTRUTTURAPESARO Giro di boa per le verifiche del cavalcaferrovia, controlli hi-tech notturni per testare la tenuta del ponte impiegando le più avanzate tecnologie. Ma occorrerà attendere ancora un altro mese per sapere con certezza quali sono le reali condizioni dell'infrastruttura intitolata a Giorgio De Sabbata e, in soldoni, il suo stato di salute. Intanto è stata superata la prova della viabilità con le due chiusure serali per effettuare i test in programma. Le transenneMercoledì sera alle 22, sul lato di Pantano, le prime...