Cercasi sponsor per la bretella tra i due quartieri

IL PROGETTOPESARO La bretella tra Vismara e Cattabrighe è arrivata alla fase decisiva, senza la quale non potrebbero aprirsi i cantieri. E' stata pubblicata dal Comune la manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per la nuova infrastruttura di collegamento tra i due quartieri. C'è tempo fino al 29 marzo per gli interessati. La stima massima dell'intervento di sponsorizzazione è di 220 mila euro e la durata sarà decennale. Il 2019 si era aperto con l'avvio dei lavori propedeutici di quest'arteria stradale, molto attesa in...