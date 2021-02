Centro, sensi unici pedonali nei weekend di febbraio

PESARO Anche oggi pomeriggio in centro storico sarà in vigore l'ordinanza sui sensi unici pedonali Il Comune per contenere l'afflusso. Prevede l'obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo. Il senso unico è previsto: in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare; via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte; corso XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord; via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell'Annunziata, con direzione monte-mare; via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud-nord. L'ordinanza prevede anche che «nel caso l'afflusso di persone risultasse eccessivo, tale da esporre i passanti al rischio di assembramenti che non consentissero di rispettare la distanza interpersonale, sarà attuato il contingentamento degli accessi, chiudendo le aree ai pedoni che saranno dirottati verso percorsi alternativi, per il tempo necessario a ristabilire le condizioni adeguate a garantire il distanziamento interpersonale». Il provvedimento entrerà in vigore questo pomeriggio dalle 15 e ritornerà tutti i fine settimana di febbraio: 13, 14, 20, 21, 27, 28 febbraio. Lo stesso prefetto Vittorio Lapolla, nei giorni scorsi, è intervenuto invitando i cittadini alla responsabilizzazione e riaffermando che i controlli non abbasseranno la guardia soprattutto nel corso dei fine settimana. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il numero dei controlli ha raggiunto quota 133.683 con la contestazione di 2.448 violazioni. Altri 47.444 controlli hanno riguardato gli esercizi commerciali con l'accertamento di 68 illeciti e la chiusura provvisoria di 21 attività.

