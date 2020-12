Centro, la rivincita delle strade cadette «Finalmente vivaci»

IL COMMERCIO

PESARO L'ultimo giorno di shopping prima della zona rossa di Natale vede la rivincita del commercio delle vie cadette, che stanno ritrovando vivacità e la capacità dei negozianti di fare rete. Vie laterali che attraggono più passeggio con il senso unico pedonale anti-assembramento che si conclude (per ora) oggi, idee e allestimenti che valorizzano arredo e immagine, laddove i commercianti hanno saputo unirsi e intercettare le risorse del bando comunale in fase di erogazione. Nell'ultimo giorno dedicato agli acquisti last minute anche i negozianti delle strade secondarie rispetto al cardo e al decumano delle vie centrali, si sono organizzati con le consegne a domicilio per ordinazioni su misura e personalizzate

Primi bilanci

Da via Passeri a via Curiel, da via Zongo a via Tebaldi fino a via Cavour, i commercianti tirano le somme e si accontentano dei riscontri. Non si potranno vantare i numeri del 2019 ma si cerca di fare squadra e contare sulle attrattive. Per i vicoli secondari è proprio il caso di parlare di una nuova linfa vitale. Accessori e abbigliamento sì, ma anche le piccole librerie che troviamo in questi assi paralleli e perpendicolari a via Branca, hanno fatto registrare un bell'afflusso. La rinascita: via Tebaldi con il nuovo arredo a tema allestito dai negozianti non sembra più quella di prima. E le vendite degli ultimi giorni funzionano, nonostante il calo preventivato in questo periodo di restrizioni.

«Il senso unico pedonale? Magari il sindaco lo prevedesse per tutto l'anno e non solo per evitare assembramenti un'occasione per tante di riscoprire le vie più laterali del centro storico - commenta Valerio Lombardelli, di Wallas arte per i pesaresi e non, che percorrono via Branca il colpo d'occhio con il nuovo allestimento e lanterne come punti luce, attrae la curiosità e incrementa il passeggio, e tutte le piccole attività ne beneficiano. Per le vendite non posso certo lamentarmi, certamente il periodo non è paragonabile a quello dello scorso anno e il calo resta. In questi giorni si vende soprattutto oggettistica lavorata a mano per un budget limitato, non è ancora il momento di acquistare creazioni artistiche più importanti per dimensioni e prezzo. Il contributo comunale intercettato ha dato comunque una possibilità anche a questa via, e ora la scommessa guarda al periodo fra febbraio e marzo prossimi per continuare con il progetto di promozione».

La creatività

Anche Daniela Marra di cartolibreria Punto Doc e Silvia del negozio accessori Thing commentano il rilancio di questo asse. «Abbiamo scelto di creare un vicolo illuminato commenta Daniela - e tutto potrà essere utilizzato e reinterpretato a tema anche nei mesi prossimi, creando sempre un allestimento diverso fra pavimentazione e negozi. Colore e verde saranno gli elementi scelti e le lanterne continueranno ad esserci sempre in questo vicolo, altrimenti buio». Silvia Mazzoli del negozio di accessori e pelletteria, ha già pronta una serie di consegne a domicilio da completare entro domani.

Mai fermarsi

«Mi sono organizzata per quelle creazioni borse o accessori che realizzo a mano e personalizzo. Ho diverse richieste per un autoregalo che consegnerò oggi». Anche il laboratorio orafo in via Passeri, Carla Ottaviani, per quanti non riusciranno a ritirare i preziosi prima dalla chiusura obbligata continua con le consegne a domicilio.«Non ci siamo mai fermati fra ordinativi e lavorazioni osserva la nipote della signora Ottaviani già numerose le consegne fatte ieri e oggi, quasi una cinquantina, e per chi vorrà restiamo a disposizione». In via Curiel le nuove idee degli esercenti grazie al bando comunale aggiudicato partiranno invece dopo il Natale, dalla prima decade di gennaio con nuovo arredo urbano e la scommessa per la prima volta dell'impianto musicale in filodiffusione. «Ci accontentiamo commenta Marlyn Maita dell'omonimo negozio di creazioni artigianali. Si lavora di più e con un giorno in meno e per quelle lavorazioni che non riuscirò a ultimare sto già contattando le clienti del centro, consegnando a domicilio». Filippo e Simona di Simona C Boutique stanno avendo un buon riscontro con il negozio al primo anno di apertura.

Le prospettive

«Il passeggio in via Curiel c'è e ci fa ben sperare guardando all'avvio dei lavori promessi dall'Amministrazione e del nostro progetto commenta Filippo solo un intoppo con il servizio Attività Economiche, che non ha permesso di partire subito con l'allestimento della passeggiata lungo questa via. Materialmente le risorse del bando, 2mila euro, verranno erogate a gennaio, e pochi di noi sono stati in grado di produrre la documentazione richiesta. Per questo la filodiffusione partirà entro gennaio».

Letizia Francesconi

