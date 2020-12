Centro, l'ultimo assalto tra brindisi e shopping «Ciao, ciao normalità»

LA GIORNATA

PESARO L'ultimo aperitivo, l'ultimo pranzo al ristorante, l'ultimo brindisi con gli amici. L'ultimo acquisto. O quasi. E' stata una domenica da congedo quella di ieri per i pesaresi, l'ultima giornata di riti prefestivi in una sorta di quasi normalità. Da oggi zona gialla, poi rossa, poi arancione e via colorando fino a dopo l'Epifania. Così quella di ieri è sembrata davvero una giornata da ultimo assalto. Almeno per il centro storico. Un afflusso praticamete no stop. Già poco prima di mezzogiorno, signore e giovani in fila all'esterno del piccolo negozio Calzedonia in via Branca ed ancora profumerie e altri negozi di brand conosciuti erano altrettanto affollati.

Tirare il fiato

A onore del vero una cosa va detta, come commenta uno degli esercenti di via Rossini: «Abbiamo tutti tirato il fiato e lavorato bene in questo weekend». Da via Branca a via Rossini, da corso XI Settembre a piazzale Lazzarini ma anche in piazza, del Popolo e nei caffè del centro è trascorsa tra le gente l'ultima domenica prima del lockdown delle feste. Tanta gente sotto i gazebo di bar e caffè. Persone ad attendere il turno fuori dai negozi. «L'ultima domenica di shopping prima della chiusura in zona rossa? Devo dire che è andata bene, quasi non ce lo aspettavamo commenta Gabriele La Valle, gestore di Boutique 26 in via Rossini quando le cose girano per il verso giusto, va detto. I pesaresi e non solo, ma clienti da fuori città, hanno risposto bene. E forse anche per il 23 giorno dell'antivigilia, i pesaresi potrebbero rispondere quasi come in un normale 24 dicembre. Da venerdì scorso è iniziato il movimento vero e proprio, dopo diverse giornate più complicate. Per tutta la giornata e nel pomeriggio di ieri c'è stato un buon afflusso di clientela femminile. Certo, resta il rammarico perché speravamo almeno che l'ultimo decreto, lasciasse salve le giornate del 31 e 2 gennaio, come pre festivo ma non stiamo a lamentarci anzi ci adattiamo e lavoriamo come possiamo. Il lavoro e l'afflusso costante di questi tre giorni lenisce, ma non risolve le perdite nel nostro settore di un novembre e dicembre difficile. Qualcosa in percentuale si recupera, ma aspettiamo i saldi, sperando di poter lavorare con più libertà».

Buon movimento

Bene il movimento e il passeggio ma il calo del periodo resta anche per il marchio Guess, per Martina di Ingram camiceria di piazzale Lazzarini e per Roberta del Pretty White in via Branca: «Bene sì ma in genere non benissimo». Questo il commento più diffuso fra le negozianti. «Il movimento più significativo per noi è iniziato sabato commenta Roberta Barucca del Pretty chiaro che non è paragonabile il mese di dicembre 2020 alle passate festività. Non abbiamo commesse in cassa integrazione al momento e abbiamo recuperato in questi mesi l'ottimismo. Si lavora giorno per giorno cercando di fare il massimo per accontentare clienti e aziende fornitrici. Il fatto di poter avere un giorno in meno ma fondamentale come è la Vigilia di Natale, tradizionale giornata del regalo last minute, incide tanto. Molte delle nostre vendite sono regali in famiglia e con sorpresa vedo che negli ultimi giorni c'è chi ha acquistato anche capi spalla, mentre finora questo tipo di acquisto ha risentito del periodo e delle restrizioni con cui conviviamo ormai da mesi. Ma in generale nonostante si lavori in questo periodo ciò non basta a recuperare le perdite precedenti, anche perché gli incassi dei giorni di chiusura non sappiamo ancora come ci verranno restituiti a livello centrale». Dal quadrivio a corso XI Settembre, dove nella parte alta della via con la modifica della chiusura a senso unico verso piazzetta Mosca afflusso e circolazione sono migliorati.

Pro e contro

«Non possiamo lamentarci osserva Marco del negozio uomo e giovane, Cinquantotto la stretta del commercio per le feste non cambia almeno nel mio caso di molto la situazione. Vigilia a parte, l'importante per noi era avere la possibilità di lavorare questo weekend, una chiusura prima del 24 sarebbe stata ancora peggiore. Finora non ho di che lamentarmi è andata abbastanza bene, forse meglio del previsto. E poi i clienti che ci scelgono sanno che possono contare sulla formula a domicilio. Se la vigilia sarò chiuso chi deve ancora consegnare un regalo, basta che chiami o visiti il sito e io farò e consegne a casa. Ormai anche noi dobbiamo essere più flessibili alle esigenze che cambiano». I negozi all'angolo di piazzale Collenuccio come camiceria And e la boutique Carla G, invece si dicono penalizzati dal senso unico pedonale del pomeriggio.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA