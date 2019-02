Centro e mare, zone 30 ovunque Obiettivo la sicurezza dei pedoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Stop alla velocità in viale Trieste e viale Trento, scattano nuove zone 30 nell'area centro-mare della città. Quando, alcuni anni fa, spuntarono le prime zone 30 in città, si disse che a Pesaro erano stati importati alcuni angoli d'Olanda, paese d'origine di questi spazi urbani a velocità limitata. Si cominciò dai quartieri periferici, vedi Pantano, Villa San Martino, Muraglia-Montegranaro. Ci si allargaOggi le zone 30, nate per ridurre la velocità massima consentita rispetto a quella prevista dal codice della strada,...