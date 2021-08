Cento nuovi vaccinati con il camper di San Lorenzo

PESARO Cento vaccini in quattro ore. E' il bilancio della tappa pesarese del camper vaccinale itinerante, che martedì sera si è fermato in piazzale della Libertà, dietro la Palla . Somministrazioni quella della serata di San Lorenzo, che aumentano la partecipazione nell'Area Vasta 1 alla campagna vaccinale con i camper, finora abbastanza ridotta: nelle prime due settimane su un migliaio di vaccini a livello regionale, più delle metà delle adesioni hanno riguardato la provincia di Ancona, mentre Pesaro-Urbino era fanalino di coda insieme ad Ascoli. In fila in piazzale della Libertà, senza bisogno della prenotazione, pesaresi, in particolar modo i giovani, ma anche turisti in vacanza. Agli under 60 è stato somministrato il vaccino Moderna. Il lavoro di coordinamento è stato garantito dalla Protezione Civile. I volontari della Croce Rossa hanno allestito un tendone, a curare la gestione del servizio vaccinale con il camper, il personale dell'Area Vasta 1. «Diamo una mano alla campagna vaccinale e negli screening con i tamponi, siamo presenti per i vaccini all'Iper Rossini, per i tamponi a Fano e ora anche per i camper - spiega Ugo Schiaratura, responsabile della Protezione Civile Pesaro - Presenze, quelle alla Palla di Pomodoro per le somministrazioni, superiori alle aspettative, una bella affluenza. Il camper serve per vaccinare il più possibile le persone, ma anche per pubblicizzare e far capire l'importanza del vaccini, in particolar modo per i giovani in questa location. Abbiamo visto anche al campus una bella partecipazione per i tamponi gratuiti, più di 700 persone solo nella giornata di martedì. Quello che stiamo facendo è un bel biglietto da visita». Il camper itinerante, con un équipe vaccinale a bordo, aveva acceso i motori nella provincia pesarese lo scorso 2 agosto. Montecopiolo, Montegrimano, Tavoleto presso il Bocciodromo comunale, il camper, poi la tappa pesarese del 10 agosto, ieri a Mercatino Conca presso i locali del Distretto Sanitario (lungofiume). Prossime tappe domani a Sassofeltrio presso il Municipio (piazza del Municipio); il 16 agosto a Carpegna in piazza Conti e il 18 agosto a Frontino presso la sede ex locale Il Poggiolo. Il punto vaccinale itinerante sarà aperto dalle 9 alle 12. A Pesaro proseguono le vaccinazioni all'ex Ristò, ma a ranghi ridotti: oggi e domani l'hub di via Gagarin sarà aperto solo al mattino, chiuso sabato e domenica nel giorno di Ferragosto.

