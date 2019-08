Cellulare, cinture e divieti di sosta aumentano i controlli e le sanzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NODIPESARO L'annunciato giro di vite sulle infrazioni stradali da parte dei vigili urbani ha dato i suoi frutti: dal cellulare al volante ai divieti di sosta, rispetto all'anno passato, le multe sono in aumento. Ma non solo.Le due ruoteOra la stessa polizia municipale annuncia una stretta sui ciclisti: per le bici contromano, sulle strisce pedonali, o non dotate dei dovuti accessori scatteranno sanzioni e verbali. La stretta dei controlli riguarderà principalmente il centro storico e la Statale. I controlli funzionano: lo dimostra il report...