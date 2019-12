Cederà il chiosco lo storico fioraio

PESARO Dopo 65 anni lo storico chiosco Masini cede la propria attività ad altri fiorai. «Una scelta - spiega la titolare presa con rammarico dopo così tanti anni e dettata da ragioni familiari e altre legate alla gestione vera e propria. Siamo rimaste in due e non ci è possibile assumere altri dipendenti. Al nostro posto però arriveranno due ragazze appassionate della professione. Sono Eva e Lorenza del chiosco Fiori Fiori di via Mirabelli, una di quelle attività che dovrebbe comunque spostarsi per far posto al nuovo parcheggio. E' così piuttosto che acquistare un altro spazio prenderanno in affitto il nostro chiosco. Lasciamo la nostra attività in buone e giovani mani». Sull'area di via Mirabelli insiste un accordo (non senza polemiche cone si evince dalla recente presa di posizione del Gruppo Zero) fra Comune e privato titolare dell'impresa di materiali edili Fme. La ditta traslocherà all'interquartieri e al suo posto verrà il parcheggio. Ai gestori delle due rivendite di fiori è stato nel frattempo comunicato tra l'estate e l'autunno 2020 dovranno lasciare la loro collocazione attuale per far posto all'avvio dei lavori. Spiega la fioraia titolare del chiosco Rosa di Mare: «Per il momento ci è stato solo comunicato che dovremo lasciare i nostri posti, non abbiamo comunque ancora deciso il da farsi». Tornando alla realizzazione del parcheggio da 216 posti auto complessivi a beneficio del San Decenzio, sembra che l'impresa Fme conti di consegnare il parcheggio all'Amministrazione fra maggio-giugno 2021. Oltre al parking sono previsti a carico del privato altre opere di urbanizzazione come una nuova illuminazione, marciapiedi e aree verdi.

