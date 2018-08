Catamarano, boom Croazia Obiettivo 20mila passeggeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TURISMO/1PESARO Le crociere vanno forte al porto di Pesaro. Talmente forte, che tutto l'indotto del turismo marittimo è in crescita e con percentuali in sensibile aumento rispetto alla stagione passeggeri 2017. Soddisfatta l'agenzia marittima Goro Tours di Paolo Gorini che ha la sua punta di diamante nel catamarano veloce che collega Pesaro a Lussino, in Crozaia. «E per la stagione 2019, promettiamo novità in vista - così anticipa Paolo Gorini dai nuovi porti e collegamenti del catamarano per la Croazia agli approdi delle navi di...