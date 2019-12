Casteldimezzo e Fiorenzuola Collegamento riaperto ieri

PESARO Ieri mattina, alla presenza del presidente della Commissione ambiente e territorio della Regione Marche, Andrea Biancani, del presidente del Parco Stefano Mariani, della presidente del Quartiere Jolanda Filippini e di altri consiglieri di quartiere, di Massimo D'angeli e di alcuni residenti è stata riaperta la strada comunale panoramica che collega il borgo di Casteldimezzo con Fiorenzuola. Si tratta del primo lotto del progetto, per un importo di 200mila euro, all'interno del progetto complessivo di 8,2 milioni che prevede la messa in sicurezza dei borghi di Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo, che è stato terminato. «Il primo step del progetto esecutivo redatto dagli uffici regionali del genio civile - spiega Biancani - ha compreso la realizzazione di una paratia di 24 metri costituita da pali profondi 15 metri, posizionati in corrispondenza della sede stradale, vicino al ciglio della scarpata. Si tratta dell'area in cui si sono verificati distaccamenti di blocchi di roccia causati dall'incendio nel Parco del San Bartolo nell'agosto del 2017 di gravità tale da richiedere la chiusura del traffico. Lungo la falesia, al di sotto della strada abbiamo invece realizzato opere di consolidamento della scarpata attraverso la messa in opera di reti metalliche per la protezione corticale. «Come annunciato - conclude Biancani- i tempi sono stati rispettati e a poco più di 2 anni dal tragico incendio, che ha colpito la riserva naturale del monte San Bartolo, i lavori sono stati terminati e la strada comunale di Casteldimezzo è stata riaperta, grazie alla sinergia tra Regione, Comune di Pesaro, Quartiere ed Ente Parco».

