Cassa Depositi e Prestiti, che qualche anno fa ha acquistato il complesso di largo Aldo Moro dalla Provincia, sta portando avanti con il fondo Tarlos le procedure per il passaggio di proprietà. I tempi del passaggio non sono ancora stabiliti, ma il fondo da alcuni mesi sta lavorando al progetto di recupero. Nel frattempo Cdp ha dato lo sfratto al Comune, intimando di uscire dall'ex Bramante entro fine aprile. In piazza del Popolo, con la certezza di non poter completare entro quella data il trasferimento degli uffici all'ex Tribunale, stanno cercando delle ipotesi alternative temporanee. Tre le soluzioni prospettate: l'ex Banca d'Italia all'inizio di via Rossini, per la quale il centrodestra ha chiesto di andare avanti e renderla sede definitiva dei servizi comunali, destinando l'ex tribunale a museo. Altro immobile che l'Amministrazione comunale sta valutando per il trasloco è l'ex sede di Pesaro Studi in viale Trieste, e pure la scuola media Olivieri a Pantano, che tra pochi mesi verrà liberata dagli studenti che siederanno ai banchi della nuova scuola di via Lamarmora. Va detto, però, che l'Olivieri è stata indicata anche come sede prioritaria per il ritorno dell'università a Pesaro, se l'operazione sulla quale stanno lavorando il sindaco Matteo Ricci e i Cinque Stelle andrà in porto. C'è una quarta via: restare all'ex Bramante fino a quando non sarà pronto l'ex Tribunale. Ma ci potrebbe volere davvero parecchio tempo ed è per questo che, secondo fonti comunali, si starebbe lavorando ad una proroga con Cassa depositi e prestiti per restare all'ex Bramante anche dopo aprile 2020. C'è un altro palazzo tenuto sotto scacco dallo stallo dell'ex Tribunale: è il San Domenico, per il cui recupero non si potranno utilizzare i fondi Inail di 5 milioni di euro, fino a quando non saranno terminati i lavori in via San Francesco. L'Inail infatti aveva destinato inizialmente a quell'immobile le sue risorse, che il Comune ha poi girato al San Domenico, facendo leva per l'ex Tribunale sulla formula rent to buy e fondi comunali già previsti a bilancio. Un risiko da capogiro, insomma. Intanto del futuro della città se ne parlerà domani mattina a Smaltire con il sindaco la passeggiata con Matteo Ricci e l'assessore allo Sport Mila della Dora.

Ricci illustra via dell'Acquedotto

Il ritrovo sarà in piazza del Popolo alle 9.30 con il trainer Sabrina Cermaria. Poi direzione Miralfiore con il trainer Laura Antonazzo. La tappa successiva in via dell'Acquedotto, dove Ricci spiegherà il progetto di trasformazione dell' area. Si proseguirà verso il porto con il Team Mondo Fitness e in piazzale della Libertà con il trainer Lilli Benelli. Arrivo in Piazza del Popolo.

Thomas Delbianco

