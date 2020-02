Caso sospetto nel Pesarese il paziente è isolato in casa

L'ALLERTA

PESARO Coronavirus: fibrillazioni da analisi come sull'ottovolante. Ieri sera alle 20 la comunicazione ufficiale della Regione che due tamponi analizzati in giornata, relativi a una persona di Pesaro e una di Fano (come il giorno prima), erano negativi. Poi, poco dopo, un'altra comunicazione della Regione dove si annuncia il risultato positivo di un terzo campione analizzato nel pomeriggio. Anche in questo caso si tratta di un campione del Pesarese. Ma per avere ulteriori certezze bisognerà ancora attendere qualche ora e far passare tutta la notte.

Il campione

Il campione sarà infatti inviato nelle prime ore di questa mattina al Centro diagnostico di riferimento nazionale dell'Istituto superiore di sanità. Solo al seguito di questo secondo controllo si potrà confermare il caso di un nuovo Coronavirus, che sarebbe il primo nelle Marche e che arriverebbe dietro il caso già accertato nella giornata di ieri che riguarda la vicina Romagna con un ristoratore 72enne residente a Cattolica. Nel frattempo il paziente del Pesarese, che risulta essere in buone condizioni di salute, è stato isolato presso il proprio domicilio. La notizia è giunta al termine di unaiornata concitata culminata nell'emanazione dell'ordinanza della Regione che di fatto blocca fino al 4 marzo la vita pubblica: niente scuole, niente attività pubbliche, niente musei e biblioteche, stop alle manifestazioni. E' soprattutto la decisione di chiudere tutte le scuole che ha inevitabilmente innescato una serie di reazioni via social con famiglie divise tra pro e contro.

Un provvedimento che non ha sorpreso più di tanto i presidi («era nell'aria» commenta il dirigente del liceo scientifico Marconi, Riccardo Rossini) e che non è piaciuto ai sindacati perchè non vale per il personale Ata , tecnico e amministrativo in forza nei vari plessi. Spiega la segretaria provinciale del comparto scuola Cgil, Tuscia Solzini: «Sarebbe opportuno e auspicabile un provvedimento di rettifica all'ordinanza regionale, il dispositivo infatti andava esteso anche al personale amministrativo, parliamo in tutta la provincia di circa 2 mila collaboratori fra tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici, compresi quelli in servizio presso l'Ateneo urbinate e che invece oggi dovranno recarsi sul posto di lavoro». Il Coronavirus cambia le abitudini anche per chi gravita attorno all'Azienda ospedaliera Marche Nord tra personale, degenti e familiari/assistenti. Tutto a partire dalle sale di attesa e dai punti di accesso di prima emergenza, con una diversa modalità di ingresso per accompagnatori, familiari e assistenti ai pazienti ricoverati.

Le raccomandazioni

L'Azienda ospedaliera ha fornito ai responsabili dei reparti raccomandazioni per evitare il formarsi di code e gruppi di utenti in sale di aspetto, contingentando per questo anche l'afflusso in ambulatori medici e nelle sale di attesa dei reparti al San Salvatore, Muraglia e Santa Croce di Fano. Nel reparto di Oncologia a Muraglia, solo per citarne uno, già ieri mattina, l'afflusso di utenti in attesa era ridotto al minimo. Contingentato anche l'ingresso agli ambulatori medici di visite. Gli accompagnatori dei pazienti che devono essere sottoposti alla sedute di radioterapia, sono stati invitati a scopo precauzionale ad attendere in sala di attesa oppure fuori del polo ospedaliero. Sarà poi il personale del reparto ad accompagnare il paziente fino all'uscita. Nuove modalità di gestione e accesso anche per i pazienti che devono sottoporsi periodicamente a sedute o ad altre terapie complesse da effettuarsi in fasce orarie predeterminate e comunicate al paziente di volta in volta. Ieri si è provveduto a distribuire i tradizionali camici monouso sterili a quei pazienti ricoverati al San Salvatore che presentano febbre, tosse e sintomi da polmonite virale.

Le mascherine

Mascherine consegnate ieri anche a quei pazienti in cura con patologie gravi ad iniziare da immunodepressi e pazienti oncologici. Mancano però in altri reparti i kit di base utilizzati dal personale medico e sanitario. «Dagli operatori in servizio e dai coordinatori di alcuni reparti interni al San Salvatore spiega Alessandro Contadini, responsabile Cisl per il settore del pubblico impiego e sanità è arrivata la segnalazione di mancanza di scorte per i dispositivi individuali di protezione. Fra gli operatori, in particolare del Pronto soccorso e reparti di prima emergenza, c'è preoccupazione. Sono attese scorte per mascherine a doppio filtraggio e occhiali sanitari, soprattutto per il reparto emergenza-urgenza e nei reparti di degenza».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA