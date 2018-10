Casa rovistata e cento dollari come bottino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COLPOPESARO Mettono una casa sottosopra, il bottino? 100 dollari. E le vittime non sono certo americani, ma probabilmente quei soldi erano il ricordo di una vacanza o avevano un aspetto affettivo particolare. Il colpo è stato messo a segno la sera di giovedì, all'ora di cena, in via Laurana a Soria. Un orario in cui spesso i ladri amano colpire, tra le 19 e le 22, quando i proprietari di casa sono fuori. Monitorano la situazione e poi colpiscono. E così hanno fatto l'altra sera. Si sono arrampicati sul balcone che si affaccia su via...