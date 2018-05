Cartoline dal degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TOURPESARO Rattoppi stradali peggiori delle buche intorno al centro, che mettono in difficoltà chi percorre le strade, caditoie di via Branca tutte intasate da cicche di sigarette e rifiuti. E piante pericolanti alla stazione del treno. L'itinerarioUn tour del Corriere Adriatico in centro storico e dintorni, per segnalare le situazioni da sistemare. Strade, fogne, alberi che necessitano di interventi per evitare che con il passare del tempo possano creare pericoli agli utenti della strada e a chi si muove a piedi. Il sopralluogo parte...