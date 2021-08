Carrozzina Ariel donata alla spiaggia dei pompieri

PESARO Consegnata la carrozzina per il mare Ariel®, donata dagli assessori e dai consiglieri comunali al lido Vigili del Fuoco di Baia Flaminia. «È un piccolo passo verso l'accessibilità. C'è ancora tanto da fare su questo tema; ed è un lavoro lungo e complesso che riguarda il Comune, gli stabilimenti balneari e le attività private. Dobbiamo impegnarci perché è evidente che un luogo più accessibile è un luogo dove vivono meglio tutti. È questa la filosofia da seguire, e il passo di oggi va in questa direzione» ha detto il sindaco Matteo Ricci». Presenti, l'assessora alla Solidarietà Sara Mengucci, l'assessora alla Crescita e Gentilezza Giuliana Ceccarelli, i consiglieri comunali Emanuele Gambini, Dario Andreolli e Tomas Nobili e il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, che ha sottolineato: «Siamo orgogliosi di questa prima tappa di una maratona condivisa e stimolata dall'impegno del consigliere Gambini. L'obiettivo è incentivare privati e concessionari ad adeguare gli stabilimenti e renderli accessibili. Con la donazione di oggi speriamo di aver dato un piccolo segnale che speriamo sia preso ad esempio». A partecipare anche Maruska Palazzi, Garante per i diritti della persona con disabilità che ha ringraziato «i genitori dei bambini che mi hanno aiutato a scegliere prima e suggerire poi a giunta e consiglieri la carrozzina giusta per le necessità della spiaggia. È stata una bella ed efficace collaborazione». La carrozzina Ariel® sarà un servizio presente al lido dei Vigili del Fuoco e disponibile anche ai fruitori della spiaggia libera attigua grazie alla disponibilità di Roberto Bicari, vigile del fuoco e gestore del Lido. La carrozzina per il mare multifunzionale del gruppo Jolly Casa International, permette di spostarsi autonomamente e con estrema facilità su strada, sabbia ed in acqua. Facilmente smontabile per agevolare il trasporto, il telaio in alluminio ed i componenti in acciaio inox garantiscono durata, resistenza e leggerezza. La carrozzina per il mare Ariel® è prodotta esclusivamente dall'azienda di Calcinelli ed è personalizzabile in base a età e specifiche esigenze della persona.

