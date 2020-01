«Cantiere navale, più commesse ma di valore inferiore»

IL BILANCIO

PESARO Sei mesi di lavori per vedere realizzata la maxi struttura del cantiere navale Rossini, dedicata alla verniciatura e pitturazione degli yacht di lusso. Il direttore operativo del cantiere, Alfonso Postorino, guardando a questo nuovo anno, punta sull'operatività della struttura per consolidare ancora di più numeri e potenzialità.

Il raffronto

Per il cantiere Rossini del resto l'anno che si è appena concluso, ha visto sì aumentare il numero di imbarcazioni di lusso al nostro porto per i lavori di restyling e manutenzioni, ma dall'altra è diminuito il valore economico di commesse multimilionarie, intercettate proprio dal cantiere. I numeri: un anno particolare per così dire, quello che si è appena concluso, anche se i numeri di bilancio e del fatturato saranno disponibili a fine gennaio.

«Numericamente sono aumentate le commesse di refitting ci spiega Alfonso Postorino ed è raddoppiato da un anno all'altro il numero delle imbarcazioni di lusso ormeggiate lungo la banchina del cantiere navale, grazie anche alle lavorazioni eseguite ora con il travel lift. Nel corso dell'anno abbiamo ospitato dieci yacht e altri due arriveranno nei prossimi mesi. In tutto, possiamo contate su dodici imbarcazioni presenti nel cantiere contro i sei natanti di lusso ormeggiati per lavori nel corso del 2018. Nessuna delle nuove commesse intercettate però è economicamente paragonabile alla commessa di verniciatura del maxi yacht Alaya eseguita proprio nel 2018. Solo questa commessa aveva un valore di 5 milioni di euro. Ad oggi abbiamo invece più commesse ma di valore sensibilmente inferiore.

Una particolarità questa dovuta soprattutto alla distanza fisica del cantiere Rossini e alle difficoltà degli armatori di far arrivare quelle imbarcazioni più grandi, provenienti dai porti del Tirreno e dalla Costa Azzurra». Il rilancio: ecco allora che la costruzione del maxi edificio per la verniciatura diventerà fondamentale per rendere il cantiere unico e appetibile.

L'investimento

«Parliamo di un investimento in programma quest'anno di 4 milioni di euro solo per la costruzione della struttura e dell'altro immobile, che ospiterà gli uffici operativi prosegue Postorino non solo la verniciatura, che richiede procedimenti complessi e specializzati, ma questa struttura sarà innovativa anche per consentire altre lavorazioni sulle imbarcazioni, soprattutto di grandi dimensioni, in spazi al chiuso. Contiamo di accelerare e terminare la struttura in estate per programmare poi i nuovi arrivi di yacht per la stagione autunno- inverno 2020-2021. Speriamo che questo investimento ci consenta di intercettare commesse di valore sempre più importanti. Parliamo infatti di un edificio, quello per la verniciatura di grandi yacht, come pochi ce ne sono in Europa, mentre in Italia saremo l'unico porto e l'unico cantiere navale ad essere dotato di una struttura simile, moderna ed ecosostenibile».

