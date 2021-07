CANTIANO «Nella seduta di ieri del consiglio regionale è arrivata finalmente una risposta alla mia interrogazione, sottoscritta anche dai consiglieri Biancani e Mangialardi, per chiedere alla giunta regionale di sollecitare Asur a prevedere un medico a Cantiano in seguito al pensionamento del dottor Alessandrini», evidenzia la consigliera Micaela Vitri, che da tempo si è unita all'appello del sindaco di Cantiano Alessandro Piccinini, portando la richiesta ufficialmente nell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore regionale alla sanità Saltamartini ha dato una risposta generale che vale anche per Cantiano. «Purtroppo non potrà essere immediatamente stipulato il contratto con un nuovo medico - spiega Vitri - a causa della carenza di professionisti, ma almeno per ora i pazienti rimasti sprovvisti potranno scegliere anche l'unico dottore rimasto a Cantiano. È stata infatti prevista una deroga alla norma che impone al massimo 1.500 mutuati per ogni medico di medicina generale. L'assessore Saltamartini ci ha garantito di avere emanato una delibera in cui autorizza Asur all'aumento del massimale per questa particolare circostanza (fino a 1.800 pazienti, ndr). In un territorio vasto oltre 80 chilometri quadrati e con collegamenti disagiati non era accettabile che una parte di cittadini fosse costretta a rivolgersi a un medico fuori dal territorio comunale dovendo spostarsi fino a Cagli. Evidenti sarebbero stati i disagi e purtroppo la rinuncia al diritto alla salute, da parte della popolazione più anziana, sprovvista di patente di guida. Abbiamo chiesto che Regione Marche e Asur si impegnassero a sanare questa mancanza, dando una risposta concreta agli abitanti di Cantiano. Mi auguro ora che l'aumento del massimale sia solo una soluzione provvisoria in attesa dell'arrivo di un nuovo medico in sostituzione del professionista in pensione». Saltamartini ha precisato che la carenza dei medici di medicina generale riguarda tutte le Marche, perché scarsissima è stata l'adesione al corso per l'attribuzione di questa qualifica. Perciò la Regione ha avviato le procedure per due corsi: uno per 60 posti per medico del 118 e un altro per la formazione dei medici di medicina generale, che dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA