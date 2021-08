Candele, un freno alle iniziative per i bagni che non aderiscono

L'EVENTO

PESARO Notte delle Candele, ecco l'ordinanza del sindaco: Green pass, divieto tassativo di lanciare le lanterne cinesi, e stop a qualsiasi attività in spiaggia o in zona mare per i locali che non aderiscono all'evento. E' già iniziata da qualche giorno la distribuzione ai bagnini pesaresi dei kit con candele e pali in legno per il posizionamento delle candele in mare, a 10 metri dalla battigia.

Incontro in Prefettura

Dopo l'incontro in Prefettura, il Comune sta perfezionando il quadro delle misure da attuare per quello che viene visto come l'evento più atteso dell'estate pesarese, la Notte delle Candele, in programma martedì sera. Proprio ieri il sindaco Matteo Ricci ha emesso l'ordinanza, valida il 10 agosto dalle 19 alle 2, che contiene quattro punti principali: in primis, la novità di questa edizione, è l'obbligo del Green pass per i partecipanti, da esibire a richiesta da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine, con i controlli che verranno effettuati a campione nelle aree della manifestazione. Nell'ordinanza viene specificato, inoltre, che «è vietato l'utilizzo delle lanterne cinesi su tutto il territorio comunale». E ancora: «In caso di condizioni meteo avverse, l'evento sarà rinviato a nuova data in cui saranno valide le disposizioni dell'ordinanza». Il quarto punto è rivolto ai «gestori dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande che insistono o si affacciano sulla spiaggia, prospicienti strada Marina Ardizia, Strada delle Marche (località Sottomonte), viale Trieste, viale Parigi, via Varsavia (Baia Flaminia), Fiorenzuola, nonchè i gestori di tutti gli stabilimenti balneari e dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ad essi annessi del territorio comunale che non aderiscono alla manifestazione: devono sospendere la loro attività in concomitanza con lo svolgimento della Notte delle Candele». Partecipano all'evento anche Gabicce e Gradara con le loro iniziative. L'intera riviera sarà illuminata da oltre 16 quintali di fiammelle e posizionate su quasi 1000 paletti sull'acqua come candelieri e nelle vie del borgo di Gradara, dalla Pro Loco di Candelara.

Le iniziative

A Pesaro, sarà possibile ammirare in piazzale della Libertà un'installazione 3D da guinness. Si tratta di un omaggio di street art a Rossini che Antonio Cammarano dedicherà al Moïse et Pharaon, opera che apre il Rossini Opera Festival 2021 e che sarà realizzata su un tappeto mobile in pvc per essere riutilizzata e presentata in altri contesti e città. L'inaugurazione è prevista domani pomeriggio. I Musei Civici di Pesaro parteciperanno all'evento con il San Pietrino Summer Street 4.0.

Il dress code

Per l'occasione del 10 agosto, è in programma la serata in White con dress code bianco e laboratorio per bambini a tema in orario continuato dalle 20 alle 22.30. Prevista anche l'apertura serale delle mostre in corso a palazzo Mosca: Joan Miró opere grafiche 1948 -1971 e Michael Bardeggia. In viaggio con Enrica dalle 20 alle 23. E' inoltre previsto il potenziamento del servizio di navette gratuite.

Thomas Delbianco

