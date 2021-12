Candelara c'è attesa per il gran finale

PESARO Il maltempo e le temperature più basse non fermano il gran finale di Candele a Candelara, una delle iniziative cardine del Natale che non ti aspetti. Oggi il borgo di Pesaro si congeda dai suoi visitatori tra mercatini, spettacoli di luce e magie. Candelara accoglierà il visitatore con migliaia di candele per una passeggiata tra le più suggestive d'Italia. Ma non è l'unica iniziativa in cartellone per questa domenica. A Fratte Rosa tantissime iniziative per celebrare i valori più importanti delle festività natalizie: laboratori, mostre artigianali, presepi, musica e gastronomia. A Montemaggiore al Metauro è festa con Luci d'arte a Natale: un mix scintillante di gastronomia, arte, solidarietà e musica. Aspettando il Natale a Cagli presepi nelle chiese, mercatini, laboratori, animazione, gastronomia con Slow Food e grandi prime a teatro, in una magica atmosfera di suoni, sapori, balocchi, animazioni e la discesa di Babbo Natale. Oggi 8° Concorso Macerata Feltria presepicon i presepi costruiti con materiali e tecniche libere in una mostra unica e irripetibile. Natale a Montecchio di Vallefoglia all'insegna della bontà e della semplicità della tradizione con castagne e vin brulè, mercatini, e canti natalizi. A Gradara, città di Paolo e Francesca, con il più bel Castello di Natale e un'atmosfera unica, capace di scaldare il cuore e divertire con giochi, itinerari, e animazioni. Gran finale è previsto a Mombaroccio con la nevicata artificiale e tutta la magia del villaggio di fiaba allestito nell'antico borgo.

