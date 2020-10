Cancellato il terzo turno di lavoro Pub, bar e birrerie i più penalizzati

LA PANDEMIA

PESARO Il temuto orario di chiusura anticipata per ristoranti, bar, pub e locali after dinner ora è legge. Almeno per 30 giorni. Da oggi i gestori delle diverse attività di pubblico esercizio, decine e decine in città di piccole e medie dimensioni, aperte anche in inverno dovranno fare i conti e adeguarsi alle nuove regole anti Covid. Certo è che la stretta del Governo, per il momento con validità di un mese, mette in difficoltà, rimarcano Confcommercio e Confesercenti, soprattutto i bar e le piccole attività di bistrot, cucina e cantina, dal centro storico alla zona mare. C'è chi fra le attività di sola ristorazione è meno penalizzato sul fronte orari, ma è inevitabile che dovrà fare i conti con un calo di fatturati. Nettamente più penalizzati cocktail bar e birrerie.

Il trend

«Per la maggior parte dei locali entra nel merito Alessandro Ligurgo, di Confesercenti verrà a mancare per intero il terzo turno lavorativo serale. Significa perdere una buona fetta di clientela e non solo giovane, che sceglieva un drink o una birra dopo la mezzanotte. Un provvedimento questo che arriva purtroppo in una situazione già difficile, dove da settembre ristoranti e locali in genere, non versano in condizioni facili, soprattutto nei giorni feriali. La conseguenza non è solo negli orari di chiusura delle attività stesse o nell'obbligo della mascherina per i clienti, ma la sera, come nelle altre città, ci saranno meno famiglie e meno comitive di giovani e la conseguenza di minori entrate per tutti i locali al pubblico. La stretta porterà necessariamente alcuni nostri gestori a riorganizzarsi. Per fare un esempio, anche locali che sono più specializzati in stuzzicheria e drink, per un'apericena dovranno organizzarsi non più su due turni ma soltanto su uno, magari dalle 20.30, e tutto considerando che lavorare con un turno in meno significa per diverse attività, difficoltà di rientrare delle spese fisse del locale e per i dipendenti meno ore di lavoro».

Le perdite

«Il fine settimana al ristorante? Perdite anche del 20 per cento e in alcuni casi anche di più commenta Giorgio Ricci del ristorante fanese, Cile's ma saranno soprattutto i bar e wine bar a risentire delle conseguenze più serie. Continuiamo se sentirci una categoria, forse l'unica fra le più colpite, dopo che il nostro settore si era ripreso discretamente in estate, dopo il lockdown». Il polso arriva soprattutto da alcuni gestori, di locali after dinner, che finora hanno lavorato bene con giovani e meno giovani, pur nelle difficoltà legate al Covid. «Dovremo riorganizzarci o reinventarci con nuovi servizi, ma lo dovremo fare solo vedendo come reagiscono i pesaresi e i clienti osserva Luca Peverini uno dei soci del Tappo Matto di via del Governatore - sarà necessario un cambio di abitudini e di mentalità dei pesaresi e dei giovani, ma anche di noi gestori, soprattutto per attività come la nostra, dove tutto il guadagno del dopo cena di un sabato sera, quasi normale, ora viene meno. Non è solo una questione dell'orario di chiusura anticipata, ma c'è anche il distanziamento da considerare.

Il contesto

«Basta vedere quello che succedeva poche settimane fa quando all'interno i locali adottavano gli accorgimenti necessari, ma poi spostandosi in via Cavour lungo tutta la gruppi e assembramenti, erano sotto gli occhi di tutti. Per un locale come il nostro, che il sabato sera chiudeva dopo le 2 e già poco prima di quell'orario non si servivano più drink, ora dovremo capire cosa ci chiede la clientela e valutare altre fasce orarie, magari per diluire gli aperitivi, in modo tale da spalmare l'afflusso». Per diversi locali di piccole medie dimensioni, e per di più in centro storico, a fronte delle nuove restrizioni, resta da risolvere anche il nodo degli spazi e del distanziamento. Il Tappo Matto ha già presentato richiesta al Comune per installare un gazebo coperto su tre lati, secondo le nuove regole dei Dehors e removibile, occupando i tre o quattro posti auto. Alla ricerca di spazi anche la birreria 61 cento di via Cavour, che attende dal servizio comunale l'ok per suolo pubblico e gazebo. Sta valutando le ripercussioni sul personale anche Fabrizio, gestore di 183 di via Belvedere.

I dettagli

«Dovremo capire meglio confrontandoci con le associazioni di categoria commenta e nello specifico se a mezzanotte il locale deve essere già chiuso, regolandoci quindi con i clienti che sono già all'interno. Così come dovremo far rispettare la regola di rimanere tutti seduti al proprio tavolo, senza uscire a consumare all'esterno. Il mio locale ha 55 posti, ma non credo di poter garantire la stessa capienza al suo interno . Questo sicuramente avrà ripercussioni sul personale, costringendoci a rivedere, in relazione alla chiusura, i turni di lavoro e le ore in meno».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

