Campus, i guai del maltempo: saranno sostituiti tutti gli oblò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERE PUBBLICHEPESARO Il Campus scolastico a una settimana dall'inizio dell'anno scolastico è un cantiere aperto. I tecnici della Provincia sono già al lavoro sul fronte manutenzioni e per sanare vecchie e nuove criticità. Si sta lavorando sulle coperture degli istituti e in arrivo ci sono 150 nuovi oblò, che andranno a sostituire quelli danneggiati dalla grandine del luglio scorso. Giorni freneticiGrande lavoro anche per i presidi, che sono alle prese anche con la disposizione delle aule e le segnalazioni da inoltrare agli enti competenti...