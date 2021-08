Camion urta contro il ponte e fa cadere pezzi sulla via

PESARO Cavalcaferrovia, quasi una beffa. Sopra, si sono appena conclusi, in una parte della carreggiata, gli interventi per la sistemazione e il ripristino dei guard rail (manca ancora la parte che si affaccia sulla chiesa dei Cappuccini, ma sotto ecco che bisogna correre a rattoppare. E' successo che, nella tarda mattina di ieri, un mezzo pesante che transitava lungo via XXIV Maggio ha urtato il soffitto del ponte del cavalcaferrovia con la conseguenza che alcune lamiere che formano l'involucro dell'infrastruttura si sono staccate e sono cadute sulla sede stradale. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e non ci sono stati feriti. Nemmeno il camionista se n'è accorto e ha continuato il suo tragitto come se nulla fosse. Ma l'allerta c'è stata con tanto di intervento di una squadra dei vigili del fuoco per il ripristino (in alto nella foto gentilmente concessa da Radio Incontro) e di una pattuglia della polizia locale per la viabilità. Non è mancata la preoccupazione per la stabilità del ponte e il rischio di altri distacchi e anche l'Amministrazione comunale nel pomeriggio è intervenuta con una nota. «Sono in corso gli accertamenti per verificare le responsabilità e l'entità dei danni al cavalcaferrovia un camion troppo alto ha causato la perdita di alcuni pezzi del soffitto. Nessun pericolo per la stabilità e per la percorrenza del ponte spiega a questo proposito l'assessore all'Operatività Enzo Belloni -. Sono state effettuate tutte le verifiche del caso da parte del personale, ingegneri e vigili del fuoco». Il camionista è stato identificato.

