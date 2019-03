Ca' Asprete resta presidiata «E non mangiate le verdure»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Ci sono volute 24 ore per domare anche l'ultimo focolaio alla discarica di Ca' Asprete, anche se i vigili del fuoco e i tecnici di Marche Multiservizi sono rimasti a sorvegliare per tutta la notte l'impianto interessato dall'incendio che, sviluppatosi nel pomeriggio di mercoledì, ha bruciato in poco tempo una zona di almeno due ettari destinata allo stoccaggio di rifiuti indifferenziati.E ora che succede«Spente le fiamme - spiega la sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci - resta comunque sul posto un presidio permanente per...