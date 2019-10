«C'è il contenitore ora riempiamolo di progetti e idee»

IL PERCORSO

PESARO Master universitario a Pesaro, Pd e Cinque Stelle aprono le porte della città. Prossimo step, incontro con i professori indicati dal Rettore. Si è tenuto lunedì sera nella circoscrizione di Baia Flaminia, in piazza Europa, il primo incontro per il consorzio di idee sulla riapertura dell'università a Pesaro. «L'incontro è stato un evento straordinario - afferma il Movimento Cinque Stelle di Pesaro - siamo riusciti ad avere docenti universitari, esponenti della destra e della sinistra pesarese, tutti concordi con la bontà del progetto, abbiamo presentato un gruppo coeso. E questa è la nostra forza, l'immagine che ne esce è quella di gente competente e decisa a raggiungere gli obiettivi. Bene avanti tutta, aspettiamo a breve un nuovo incontro con gli studenti, che faremo con la docente di lingue orientali, Yafang Chang». Il capogruppo M5S Francesca Frenquellucci, delegata alla Pesaro Studi, è intervenuta per prima, dopo la presentazione dell'attivista Mauro Rossi. «Nell'incontro che abbiamo avuto ad Urbino, il rettore Stocchi si è reso disponibile a lavorare sulla nostra richiesta, e ci ha messo a disposizione tre professori, con cui avremo un incontro la prossima settimana. Dovremo seguire le linee guida dell'Anvur. Non è facile, ma abbiamo già il contenitore, adesso dobbiamo andare a riempirlo con le idee. Si è parlato di master, corsi di alto livello. Ho visto che c'è tanta disponibilità da varie associazioni che ci hanno già contattato, e sono disposte a contribuire. Il rettore ci ha detto che è fondamentale cercare di creare un tavolo di lavoro con le imprese del territorio. In base alla legge regionale del 18 luglio, che parla dell'industria 4.0., potremmo avere la disponibilità ad accedere ai fondi, perchè la legge dice che l'aiuto va dato ai territori e ai comuni». Il sindaco Matteo Ricci evidenzia che «siamo partiti da Urbino perchè è la nostra università. L'esperienza che c'è stata a Pesaro pesava troppo sulla parte corrente del Comune. Nella nuova proposta, sulla parte logistica ci penseremo noi, per gli insegnanti la copertura è dell'università, poi c'è il costo organizzativo, che varia rispetto alla tipologia del corso: segreteria, lavoratori. Per questi costi si punta a imprese e bandi. E' complicato aprire subito un corso universitario? Vogliamo partire da un master? Facciamolo, l'importante è partire. Il nostro obiettivo è far arrivare l'università di Urbino entro la fine dell'anno ad una proposta».

