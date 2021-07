Bus navetta per le spiagge Le linee che non decollano

I TRASPORTI

PESARO Se in questa stagione si è investito di più per potenziare la mobilità estiva da e verso il litorale, è altrettanto vero che non tutte le linee bus navetta hanno la stessa appetibilità e utilizzo. Qualcosa però si sta muovendo lentamente certo, ma il primo effetto dell'introduzione della sosta a pagamento il weekend nell'area del Campo di Marte a Baia Flaminia, contestualmente al passaggio del bus navetta, ha visto migliorare il trend di fruizione della nuova linea Porto-Baia. Numeri invece decisamente inferiori rispetto alle altre linee verso gli arenili pesaresi, registra il collegamento con mezzo a metano dedicato ai borghi del San Bartolo. La scommessa della nuova linea Riviera del San Bartolo non decolla ma dal prossimo 15 luglio intercetterà anche il nuovo mezzo elettrico per il collegamento diretto con il borgo di Gradara.

I numeri

La linea Porto-Baia Flaminia fa capo al parcheggio scambiatore fra i due porti, proprio di fronte al locale La Vela. Eppure quell'ampia area è ancora troppo poco utilizzata rispetto alle sue potenzialità, osserva Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus. La stessa percezione arriva anche dalle attività di ristorazione di Strada fra i due porti, che da tempo spingevano affinché l'Amministrazione incentivasse l'utilizzo di quel parcheggio per far arrivare più bagnanti e clientela anche in quel tratto di arenile. Rispetto alla prima settimana di giugno quando la navetta Baia-Porto viaggiava semivuota, nelle ultime settimane si registra un trend in controtendenza anche rispetto all'estate 2020, e il cambio di rotta pare che sia collegato proprio alla sosta a pagamento sabato e domenica al Campo di Marte, che spinge un maggior numero di pesaresi pendolari a spostarsi in navetta rispetto al ticket di oltre un euro e sulla base delle ore, che si decide di trascorrere in spiaggia.

La crescita

«Si registra un aumento per questa linea negli ultimi due weekend conferma il direttore Adriabus a fine servizio proprio domenica scorsa, si è registrato un flusso medio con 95-100 utenti rispetto al dato medio di 75 fruitori nel weekend precedente. Restano invece ancora al di sotto della media dall'attivazione del servizio il 6 giugno scorso fino ad oggi, i fruitori della linea Riviera del San Bartolo, attiva anche questa solo nei weekend ma con una media compresa fra i 20-35 utenti, e non oltre, per il collegamento Fiorenzuola-Casteldimezzo verso le strutture ricettive, così come è ancora poco utilizzato il punto previsto a parcheggio scambiatore nell'area archeologica di Colombarone».

La strategia

Numeri da migliorare, che per il direttore Benedetti sono legati a una serie di considerazioni imprescindibili. «Gioco forza la fa l'abitudine di una buona fetta di pesaresi - commenta non vedremo probabilmente neppure in questa stagione, gli effetti di un utilizzo diffuso e stabile di servizi di mobilità sostenibile, come il potenziamento del percorso verso la zona della Baia. Resta difficile prevedere un cambio repentino nelle modalità del trasporto, soprattutto se l'utilizzo del mezzo pubblico riguarda gli spostamenti con la propria famiglia nel tempo libero. Contiamo di far salire gradualmente i numeri già dalla prima decina di luglio con corse previste anche nei giorni feriali, e non più solo nelle giornate del sabato e della domenica. Si confermano invece sempre più apprezzate da pesaresi e turisti le linee che collegano la zona di Ponente e Levante a Fosso Sejore. In particolare il servizio per Sottomonte trasporta oltre una quindicina di passeggeri a corsa con frequenze ogni 30 minuti e fra i 25-30 utenti che fruiscono del servizio nelle ore serali di rientro dagli arenili liberi o in concessione, stessi numeri anche per la tratta mare-viale Trieste».

Nodi aperti

Per l'area di Baia Flaminia resta da risolvere il nodo della sosta sollevato dai residenti. Le 91 firme raccolte fra i condomini del tratto centrale di Baia Flaminia, non sono state sufficienti a spingere l'Amministrazione ad accogliere la richiesta di più stalli gialli per una sosta riservata ai residenti nel solo perimetro via Londra-via Bruxelles e se ne riparlerà solo in autunno al termine della sperimentazione. Nonostante le iniziali proteste invece al Campo di Marte ogni weekend il parcheggio registra il tutto esaurito anche se a pagamento.

Letizia Francesconi

