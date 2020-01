Botti vietati, nessuno rispetta e in Baia petardi sul presepio

L'ORDINANZA

PESARO Fino al 6 gennaio è in vigore l'ordinanza che vieta i botti in centro, ma nei festeggiamenti di San Silvestro il divieto è stato ignorato a favore di uno scoppiettante tripudio di fuochi e petardi. Non che nelle altre zone, dal mare alla periferia, ci sia stata più sobrietà. E in Baia Flaminia è andato a fuoco il presepe, raggiunto dai petardi con conseguenti proteste. Il Comune ha emesso due ordinanze, una per lo stop al vetro, rispettata, e l'altra sul divieto di fare esplodere botti in piazza del Popolo e vie limitrofe (multe di 150 euro), che invece è stata trasgredita, con botti continui anche prima dalla mezzanotte e un acre odore di fumo che ha persistito ben oltre il saluto al 2020 in piazzale Matteotti, via San Francesco, via Branca, via Rossini e corso XI Settembre.

Il monitoraggio

Non tanto in piazza del Popolo, dove la polizia locale e la polizia di Stato presiedeva la festa di San Silvestro, sono state le via adiacenti ad accogliere la voglia di far festa a suon di scoppi. A farne le spese, un po' in tutta la città sono stati soprattutto i cani e già ieri mattina sui social erano apparsi annunci per animali che erano fuggiti nelle zone di Pantano e Muraglia (poi sono stati comunque ritrovati). Nonostante le sollecitazioni della vigilia arrivate da Enpa, con una raccolta firme alla quale hanno aderito anche altre associazioni, e dal consigliere Lega Andrea Marchionni, l'ordinanza non è stata comunque estesa. «Solitamente ogni Capodanno resto in strada fino alle 4 di mattina per controllare la situazione degli animali, ma quest'anno ero un po' influenzata e sono rimasta in casa. Nel mio quartiere, Montegranaro, hanno lanciato tanti petardi, sembrava di essere in trincea» racconta Francesca Binda, responsabile del canile comunale. «Noi abbiamo chiuso tutte le finestre e siamo riusciti a dormire, ma il nostro cane è stato accucciato a lungo tempo, impaurito dalle esplosioni dei fuochi, che avvertiva molto bene nonostante avessimo isolato la stanza».

Richiesta da rinnovare

Per il Capodanno 2021 rinnovare la richiesta sul divieto di esplodere botti in tutta la città? «Sono tanti anni che ci provo ormai, non ho molte speranze» conclude Binda. In zona mare più residenti hanno chiamato i i vigili urbani per il rumore provocato dai petardi che impedivano di prendere sonno. A Baia Flaminia, il cuore dei locali e della movida, è andata peggio: piazza Europa per un'ora è stata un campo di battaglia, con innumerevoli fuochi d'artificio lanciati anche dalla base della fontana, petardi e girandole. Ad assistere tante persone che erano uscite dai ristoranti e locali del food, dopo il cenone di San Silvestro. Ad un certo punto uno dei razzi o un petardo ha colpito il presepe allestito davanti alla sede civica. Nella parte interna della Natività si sono alzate le fiamme, che avrebbero bruciato tutto l'allestimento se non fossero intervenuti alcuni ragazzi a domare il rogo gettando l'acqua. Parte del presepe e alcune statuine sono state comunque danneggiate dalle fiamme.

Don't worry, be happy

Infine in piazza del Popolo, dove si è tenuta la festa di San Silvestro, è andato tutto bene sotto il profilo della sicurezza, con gli stewart e le forze dell'ordine a vigilare una situazione tutto sommato tranquilla. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti. Il responsabile operativo della Pesaro Parcheggi Michel Bezziccheri riferisce che per Don't worry, we happy c'è stata «una buona presenza di pubblico, probabilmente più dell'anno scorso nonostante il freddo. Una serata di divertimento con gente di tutte le età che ha ballato e cantato. In tanti hanno pattinato anche ben oltre la mezzanotte. Sono rimasti contenti anche gli espositori delle casette che erano aperte».

Thomas Delbianco

