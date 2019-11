Borgo, sul rondò l'Amministrazione non cambia idea

IL QUARTIERE

PESARO Nuova caserma dei Carabinieri di Borgo Santa Maria, si parte. E la rotatoria resta. La struttura a servizio degli uomini dell'Arma dovrebbe essere inaugurata, secondo quanto anticipano dal Comune, sabato prossimo, 9 novembre. «L'ex scuola di Borgo Santa Maria - dice l'assessore Enzo Belloni - è stata attrezzata per ospitare gli uffici della caserma. E' un accordo che avevamo con il quartiere, un presidio a metà strada tra Pesaro e Vallefoglia, che garantirà un maggiore controllo e sicurezza per tutto il territorio». Belloni rivendica altri interventi fatti nel quartiere: «Un milione e 300 mila euro solo di asfalti, abbiamo risistemato la palestra. E faremo un campo da calcio A8». Sul fronte della viabilità, la linea comunale non cambia: «Se i camion si bloccano, è perchè non ci devono andare. Quella viabilità è stata pensata per il quartiere, è un modo per permettere a chi abita a Borgo Santa Maria di girare a piedi o in bicicletta, visto che il paese è tagliato da una strada provinciale. L'operazione è stata fatta proprio per mettere in sicurezza i residenti». Nel frattempo, il comitato per la sicurezza e la viabilità di Borgo Santa Maria, attende risposta dal sindaco sulle quattro richieste protocollate in Comune. Acquisizione da parte del Comune dei tratti di strada vicinale di Strada Montechiaro, per poi sistemarala con la manutenzione. Poi l'incrocio tra Strada Montefeltro e Case Bruciate. In quell'intersezione ci sono stati tanti incidenti, perchè la viabilità è disegnata in modo poco funzionale: scendendo da Case bruciate, e immettendosi direttamente sulla strada principale, bisogna attraversare 4 corsie. E si verificano incidenti. Il problema si potrà risolvere, una volta per tutte, secondo il comitato, realizzando una nuova bretella di 50 che si colleghi alla rotatoria del casello autostradale. E ancora: allargare l'attuale rotatoria tra Strada Montefeltro e via Selva Grossa, mettendo nell'immediato in sicurezza l'incrocio con dissuasori, illuminazione e segnaletica. Quarto punto del documento, proprio la rotatoria di Borgo Santa Maria: uno studio sulla viabilità e in base ai risultati, prendere le decisioni conseguenti. Per ora il comitato propone di introdurre uno stop lungo la provinciale per chi proviene da Montecchio. Inoltre, riaprire strada del Foglia a doppio senso, autovelox e semafori che scattano per chi supera la velocità consentita.

