«Borgo S. Maria la rotatoria è pericolosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICAPESARO Lo scontro di domenica sera a Borgo Santa Maria, che ha coinvolto due ragazzi in moto provenienti da Montecchio, ha riacceso i riflettori sulla viabilità del quartiere, discussa più volte in assemblea, all'incrocio tra la Provinciale e Strada del Foglia, regolata da rotatoria. «Più volte questa rotatoria è stata reclamata come pericolosa interviene Giovanni Zona, presidente del comitato di residenti Borgo Santa Maria - sono state raccolte le firme per riaprire Strada del Foglia e rimuovere la rotatoria, ripristinando la...