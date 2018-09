Borgo non lascia e raddoppia scatta la sperimentazione-bis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀPESARO Dopo quasi due ore di acceso quanto partecipato confronto, è passata la sperimentazione-bis, con la riapertura parziale di strada del Foglia e la rotatoria tra strada Lancisi e l'Urbinate che non si tocca. Era stata presentata dal Quartiere come una fossa dei leoni l'assemblea di mercoledì nella sala polivalente di Borgo Santa Maria, visto che la nuova viabilità ha diviso il paese, con una buona fetta di voci contrarie, e centinaia di firme raccolte per cambiare le cose. E' stato in effetti un incontro serrato, con toni...