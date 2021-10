«Boom di pratiche abbiamo rimesso in moto l'edilizia»

LA RIPRESA

PESARO La città che cambia, va verso un'edilizia più sostenibile e una riqualificazione di strutture che eviteranno nuove edificazioni. L'assessore all'Urbanistica Andrea Nobili sottolinea quello che sta accadendo negli uffici comunali. Nei giorni scorsi tecnici e consiglieri d'opposizione lamentavano lentezza nella gestione delle pratiche e degli appuntamenti. L'assessore vuole precisare alcuni aspetti e fornire indicazioni sulla digitalizzazione in atto.

Dare risposte

«Prima di tutto bisogna capire che è un momento eccezionale e dobbiamo lavorare tutti per dare risposte: vale per noi della pubblica amministrazione e per i tecnici. I numeri ci dicono che a fine 2021 avremo elaborato 3200 pratiche, 900 in più rispetto al 2020 e 700 in più rispetto agli anni prima della pandemia. Questo significa che l'apparato sta lavorando a pieno regime. È chiaro che la spinta dei superbonus, bonus facciate ed efficientamento energetico si fa sentire e le pratiche sono sempre più complicate. Ma questo significa rimettere in moto l'economia e la città». Fino al 30 settembre sono pervenute 780 Scia (segnalazione certificata di inizio di attività); 198 permessi di costruire; 763 Cilas e Cila ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata introdotta dal decreto semplificazioni: 227 Sca (Segnalazione certifica per l'agibilità). Dunque in totale 1968 pratiche. «La mole di lavoro è tanta ma i tecnici sono sempre disponibili e pronti continua Nobili quando l'opposizione parla di terzo mondo rispetto agli appuntamenti faccio notare che sono gli stessi rispetto a quelli che si facevano prima della pandemia. Parliamo di 35-40 al giorno, spalmati su un orario concordato. È vero che sono aumentate le richieste a causa dei bonus, ma ci sono pratiche più complicate. Forse servivano tempi più lunghi per gestire tutto con delle proroghe come è stato per il superbonus fino al 2023. Ma vogliamo dare risposte per questo abbiamo assunto personale e lavoriamo sulla digitalizzazione».

Lo sdoppiamento

Il Comune si è sdoppiato. L'architetto Maurizio Severini è il neo dirigente alle Nuove Opere selezionato dal Comune di Pesaro mentre Eros Giraldi segue il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria. Per l'Urbanistica l'ingegner Moretti. L'assessore Nobili ha le idee chiare su due punti. «Ribadisco la volontà di iniziare la digitalizzazione dell'archivio. Però ci vogliono risorse importanti nell'ordine di 800/900 mila euro. Si deve partire per cui ho chiesto 90 mila euro a bilancio e di intercettare fondi europei. Un progetto che potrebbe partire da Monteciccardo. Siamo invece in dirittura d'arrivo per aumentare e migliorare l'efficienza dell'archivio. Oggi il tecnico accede con dei riferimenti senza avere il numero della pratica, lascia la richiesta e l'addetto ricerca la pratica. Vorremmo snellire il tutto, così abbiamo messo in funzione un software attraverso il quale i tecnici potranno compiere autonomamente le ricerche e arrivare con il numero della pratica. Questo velocizzerà i tempi. L'obiettivo è ambizioso, ma si parla di strumenti che garantiranno risposte immediate e puntuali per cittadini e tecnici. Così ridurremmo lo spazio fisico dell'archivio, parliamo di 18 km lineari esclusi i condoni». Ultima nota il personale.

L'affiancamento

«Abbiamo assunto 1 geometra, la settimana scorsa 2 architetti. E siamo in attesa di un altro geometra. Siamo pronti alla formazione all'affiancamento per chi andrà in pensione. È un momento di ripresa e rilancio di un comparto strategico. La città del domani sarà più sostenibile, efficiente e grazie alle riqualificazioni a consumo di suolo zero».

Luigi Benelli

