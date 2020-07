Bonus vacanze c'è chi ce la fa «Noi andiamo in Val di Fassa»

PESARO Bonus vacanze, qualcuno ce l'ha fatta! «Siamo un nucleo famigliare di 4 persone, io, mia moglie e due bambini- spiega Fabio Andruccioli, che usufruirà del bonus vacanze per recarsi in ferie in Val di Fassa. Per noi la procedura è stata abbastanza semplice e veloce, avendo tutti i dati necessari (Isee e Spid) disponibili e pronti per essere inseriti sulla App. Fortunatamente la struttura ricettiva da noi prescelta ha accettato che utilizzassimo il bonus e ora siamo pronti a partire». Non farà piacere agli albergatori pesaresi che il bonus vacanza porti pesaresi in altri lidi, ma questa esperienza potrebbe incoraggiare i tanti che, spaventati dalla burocrazia hanno rinunciato a chiederlo. ma anche gli operatori che - spaventati dalla stessa burocrazia - hanno alzato bandiera bianca e deciso di non utilizzare l'opportunità.

Il signor Andruccioli, nel raccontare la relativa facilità con cui ha avuto accesso al bonus, parla di una App. Questo perchè le ingegnose menti del ministero hanno previsto l'accesso solo attraverso smartphone - e non tutti - e non attraverso il Pc. Probabilmente il ragionamento è stato: tutti hanno un cellulare ma non tutti possiedono un computer ma il generoso pensiero ha dimenticato che i sistemi Android o Apple (gli unici che sostengono la App dedicata) tagliano fuori - solo per fare un esempio - tutti i dispositivi Huawei. Dell'ìincongruenza siè occupata in questi giorni la senatrice fanese Rossella Accoto che ha scritto al ministro Franceschini. «Il bonus, varato con il Decreto Rilancio, soffre di una criticità discriminatoria che, sono sicura, il ministro Franceschini correggerà al più presto. Come formalizzato in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate può essere richiesto solamente tramite l'applicazione IO disponibile su smartphone Android o Apple. Non esiste una piattaforma Web accessibile da PC per presentare le domande; in questo modo tutti coloro che non hanno uno smartphone, o che ne hanno uno privo dei servizi Google non possono richiedere il bonus. Spero che questa stortura venga eliminata entro pochi giorni». Ma Franceschini ancora tace.

Eleonora Rubechi

