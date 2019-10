«Bonus facciate Il paradosso degli incentivi»

L'ALLARME

PESARO Le ristrutturazioni edilizie, gli interventi per il risparmio energetico e sostituzione delle caldaie, in provincia di Pesaro e Urbino, nel periodo 2018-2019, sono stati più di 3.500. Di questi il 43% in città. L'importo medio dei lavori di ristrutturazione è stato di 20-23 mila euro per oltre 77 milioni di euro. E tutti questi interventi sono stati possibili anche grazie alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. Ma, secondo la Cna, ora il mercato si è bloccato. Il motivo? L'annuncio del cosiddetto Bonus facciate, il provvedimento inserito nella manovra economica del Governo, che tende a incentivare le ristrutturazioni per gli edifici nei centri storici e nelle periferie delle città che ha già congelato se non addirittura cancellato molti degli interventi di ristrutturazioni già programmati per novembre e dicembre. Si tratta di un vero e proprio paradosso che rischia di vanificare gli effetti benefici del Bonus facciate, una misura che pure la Cna ha salutato con entusiasmo. «Non conosciamo ancora nel dettaglio il provvedimento, in quanto non è ancora uscita la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate spiega il responsabile di Cna Costruzioni, Fausto Baldarelli - ma è bastato il solo annuncio del provvedimento (che secondo le anticipazioni comporterebbe sgravi fiscali fino al 90%), per bloccare quanti avevano già programmato degli interventi di ristrutturazione di qui alla fine dell'anno con le vecchie detrazioni previste (dal 50 fino all'85% con il bonus sisma)». Insomma, secondo la Cna, si è innestato un vero e proprio corto circuito legislativo che rischia di bloccare in questi mesi il mercato delle ristrutturazioni edilizie. E questo per un mero calcolo economico che, nella fattispecie, per i proprietari di immobili comporterebbe sgravi più pesanti nella considerevole misura del 40%. Non esattamente delle briciole. Come spiega la Cna: «Rientrano infatti nel bonus facciate non solo lavori di rifacimento di murature esterne riguardanti per l'appunto molte facciate ma anche le tinteggiature (uno degli interventi più frequenti). Ovvio che ai proprietari convenga avviare i lavori magari fra qualche mese con un bonus al 90% piuttosto che ora con un bonus fiscale al 50-65%. Seppur spalmato in 10 anni, calcolatrice alla mano, significa che su un semplice intervento di 20mila euro, se ne possono recuperare ben 18mila piuttosto che 9 o 13 mila» Chiediamo però che venga pubblicata al più presto la circolare esplicativa della Agenzia delle Entrate e che il cosiddetto Bonus facciate contenga modalità, termini e specifiche tecnico-costruttive che non vadano a penalizzare tutti gli altri interventi di ristrutturazione programmati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA