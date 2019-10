Bonifica della rete idrica, chiude via Guerrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7Via Guerrini chiude per più di 20 giorni, in arrivo forti disagi al traffico nella zona di Muraglia. A partire da lunedì, come informano gli uffici della Polizia locale, la Ditta Cbr di Rimini eseguirà i lavori di bonifica della rete idrica per conto di Marche Multiservizi. I lavori dureranno fino al 29 ottobre e interesseranno direttamente via Guerrini e l'intersezione con via Lombroso. La viabilità subirà modifiche temporanee che interesseranno anche le vie limitrofe a causa delle deviazioni e sensi unici alternati regolati da...