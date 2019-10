Bocciodromo: 8 mesi di lavori per terminare

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Cancelli chiusi e operai al lavori nel cantiere del bocciodromo in via dell'Acquedotto. «In questa fase la ditta sta predisponendo i pali delle fondazioni del nuovo impianto sportivo. Stimiamo altri otto mesi di lavori», spiega l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni. Più o meno si arriva alla prossima estate. Non ha avuto un avvio facile l'intervento ma adesso pare procedere spedito. I lavori, dopo una lunga interruzione, erano ripartiti a luglio. Nell'estate del 2018, demolito l'ex deposito di Marche Multiservizi dopo una decina di giorni il cantiere era stato sospeso per consentire la bonifica bellica. Dopo un sopralluogo, l'impresa incaricata della bonifica aveva riscontrato lo stato di elevata infestazione ferromagnetica. Era stata introdotta una variante alle attività di bonifica, con lo scavo a strati. Poi il rinvenimento di una cisterna e di altre potenziali contaminazioni storiche-ambientali. Da qui l'estensione dell'incarico per le indagini ambientali alla ditta che le aveva effettuate in via preliminare, e l'estensione anche dell'attività di bonifica all'altra impresa specializzata. Poi lo smaltimento del terreno contaminato, la conclusione della verifica bellica, i campionamenti del sottosuolo. E la ripartenza dei lavori. Si attende anche la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della pista di pump track e skate park, che troverà spazio a fianco al bocciodromo. L'intervento per costruire le strutture polivalenti all'aperto dovrebbe costare circa 200mila euro, coperti con una quota dei 5 milioni di mutuo concesso dal Credito Sportivo. Allargando il raggio a tutto il comparto circostante fino alla stazione, la Corte dei conti ha registrato il decreto del bando delle periferie, che per Pesaro comprende opere per 11,2 milioni di euro. Questo step dà la possibilità di procedere con i bandi di gara nei prossimi mesi. Nel pacchetto, tra le opere, la pista ciclopedonale e il ponte sul fiume Foglia, il recupero del sottopasso ferroviario ciclopedonale tra l'area di via dell'acquedotto e il parco Miralfiore. Tra gli altri interventi, il recupero dell'edificio locomotive delle Ferrovie dello Stato per realizzarci un Bike Hub.

