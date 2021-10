Biancani: «La Regione ora deve rifinanziare il fondo per le trasformazioni alberghiere»

PESARO Più risorse da stanziare per finanziare progetti già presentati e approvati oltre un anno mezzo fa dai nostri albergatori. Risposte attese ma non date dalla Regione per finanziare la manutenzione delle scogliere a difesa della costa contro l'erosione meteomarina nelle spiagge di Levante e Sottomonte. Il consigliere regionale dem, Andrea Biancani, presente ieri agli Stati generali, critica parte dell'operato del governatore Acquaroli e della sua giunta. «Dopo oltre un anno dal suo insediamento osserva Biancani poco è stato fatto, e in particolare per alcune scelte e azioni anche di carattere turistico e infrastrutturale, a beneficio del territorio pesarese. Un esempio? Il riferimento è alla graduatoria in essere, che riguarda il finanziamento di progetti di miglioramento o ampliamento delle strutture ricettive. Si ricorda che la precedente amministrazione regionale aveva investito circa 20 milioni di euro, eppure quel fondo individuato non è stato più rimpinguato, e con la conseguenza che diverse pratiche presentate, approvate dagli uffici, sono ancora in standby. Sembra, che la scelta dell'assessorato regionale al Turismo va nella direzione di emettere un nuovo bando pubblico. Se così fosse, resta una scelta sbagliata. Ci sono infatti decine di albergatori a Pesaro, già con progetti pronti, che andrebbero a sommarsi alle opportunità dei bonus e del 110 per cento».

