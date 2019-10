Biancani: «Fondi alle coop sociali»

PESARO Riattivare i finanziamenti regionali per il sistema cooperativo, in particolare quelli destinati alle cooperative sociali che si occupano delle categorie svantaggiate. Lo chiede la risoluzione approvata ieri all'unanimità dal consiglio regionale, di cui primo firmatario è il consigliere Andrea Biancani (Pd). «Con questa risoluzione, condivisa con il consigliere Fabrizio Volpini e sottoscritta da molti consiglieri regionali di maggioranza e opposizione spiega Biancani chiediamo alla giunta regionale l'impegno a prevedere da subito il finanziamento della legge 34 del 2001 dedicata alle coop sociali che si occupano dell'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate». L'ultimo contributo concesso per la promozione e lo sviluppo di questa tipologia di coop ammontava a 500mila euro. «E' importante sostenere le cooperative sociali perché ridanno dignità e speranza a categorie fragili sottolinea Biancani . Parliamo di organizzazioni che offrono servizi di formazione e di inserimento professionale soprattutto ai disabili, aiutandoli ad integrarsi attraverso il lavoro, favorendo il passaggio da una situazione di assistenza a una situazione di autonomia e autosufficienza. Gli incentivi regionali, già sperimentati in passato, sono di semplice applicazione e premiano la capacità di creare reddito a favore di persone che non troverebbero altra collocazione sul mercato del lavoro». Sono due le leggi regionali sulla cooperazione, la prima del 2001 più mirata alle cooperative sociali, la seconda del 2003 dedicata allo sviluppo in generale dell'esperienza cooperativa.

