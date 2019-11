Berloni choc, i dipendenti: «Diteci perchè chiudiamo»

IL CASO

PESARO L'ultima bandierina da cuciniere la Berloni ha fatto in tempo a piantarla sabato scorso in provincia di Cuneo, a Dronero, con l'inaugurazione di un nuovo store monomarca: cooking show, offerte Black Friday e coupon promozionali fino al 30 aprile 2020. Ma appena una settimana dopo è piombato lo tsunami da Taiwan a travolgere tutto. Signori si chiude, arrivederci e buona vita. L'uppercut della liquidazione è stato talmente a sorpresa che tuttora le 85 famiglie a rischio licenziamento (più l'indotto) sentono più forte lo stupore del dolore. Poi, nella scala Richter di chi vede traballare il posto di lavoro a un'età ingrata (la media è alta e fuori mercato), arriveranno sconforto, timore, rabbia, ma adesso c'è incredulità.

E parecchia. Perchè non c'erano segnali - tranne il sentore di elettrica tensione tra i soci taiwanesi per divergenti vedute e qualche flusso di denaro in meno- che facevano presagire un epilogo così bruciante. Una beffa per un nome glorioso della Pesaro del mobile che è uscito indenne dal catastrofico incendio del 2003, che ha riaperto in uno stabilimento contiguo e tutto nuovo appena un anno dopo e che a cavallo tra il 2013 e il 2014 ha superato l'ora buia del concordato grazie agli investitori venuti dall'Estremo Oriente che hanno trasformato la storica Berloni in Berloni Group srl. Non solo:ci si preparava a festeggiare con le solennità di rito il traguardo dei 60 anni nell'aprile 2020. «Avevamo già organizzato le celebrazioni in azienda» spiegano i dipendenti - che ieri mattina non hanno lavorato presidiando l'ingresso dell'azienda a Chiusa di Ginestreto in via Bartolucci - e che non lavoreranno neanche lunedì in attesa che qualcosa avvenga. E che qualcuno spieghi cosa è successo al di là dello scarno ma lapidario ordine del giorno di giovedì dove figura il nuovo cda e la messa in liquidazione della società. «Tutto molto strano» ripete il sindaco Matteo Ricci che ha portato la solidarietà della città insieme al consigliere regionale Andrea Biancani. Tutto molto strano anche per i sindacalisti. «Qualcuno ci dovrà dire le motivazioni di questa scelta drammatica e illogica - si accalora Giuseppe Lograno responsabile della Fillea Cgil - L'azienda non solo lavora, ma cresce di anno in anno. Le ultime assunzioni sono stata fatte l'estate scorsa. Ci sono ordini da rispettare, nel parcheggio sono fermi quattro container con cucine ultimate che devono partire, ma non possiamo prenderci questa responsabilità senza che da parte della proprietà si sia fatta chiarezza». Già, la proprietà. Qualcuno ne ha notizie? «E chi li ha mai visti? A qualche evento speciale, quello sì, ma poco altro» ribattono all'unisono i lavoratori al presidio mormorando che forse sì, da luglio c'era meno flusso di soldi, però gli stipendi erano sempre stati pagati puntualmente. «Potevamo capire una cosa del genere cinque anni fa - si arrovella un dipendente- ma non ora. La verità è che Taiwan non ha mai portato lavoro, non siamo mai stati sul loro mercato. I 60 nuovi clienti li abbiamo trovati da soli. Il nostro mercato di riferimento è stato l'Italia». «In 5 anni abbiamo aumentato il fatturato - spiega Gianluca Gili della Rsu - Eravamo tutti abbastanza tranquilli. Abbiamo saputo del litigio tra i soci, ma non credevamo spinto fino a simili conseguenze. Ora la nostra battaglia sarà mantenere il marchio e i posti di lavoro». «Sforniamo 90/100 cucine a settimana - puntualizza Ivan Giangolini, capo reparto -il fatturato del 2018 si era chiuso bene con 16 milioni. Addirittura per il 2019 si parlava di un 25 per cento di incremento».

La giornata più lunga passa tra dubbi, interrogativi e tante attestazioni di solidarietà e di impegno: il Comune, la Regione («Una crisi che è un fulmine a ciel sereno, faccio fatica a capire cosa sia successo, ma faremo la nostra parte» ha detto il governatore Ceriscioli), la Cna attraverso il segretario Moreno Bordoni, Confindustria, il Pd con Giovanni Gostoli. Ancora in serata la Cgil non aveva avuto nessuna notizia dalla società, solo quel «mi dispiace non volevamo che finisse così» detto ai lavoratori dall'amministratore delegato Roberto Berloni, la famiglia storica che ora detiene poco più dell'1 per cento nel gruppo. E adesso in questo ultimo scorcio di 2019 la Berloni rischia di essere per il tessuto economico pesarese l'Omega di un annus horribilis che ha avuto la sua Alfa con la chiusura della Pica.

Simonetta Marfoglia

