Belloni contro i menagramo «Il ponte riaprirà il 15 luglio»

L'INFRASTRUTTURA

PESARO Ponte della Statale chiuso, «esiti positivi nei primi quattro giorni di test, la ditta ha scritto che si riapre il 14-15 luglio e restiamo su quella data lì», dice Belloni. E domani incontro per il cavalcaferrovia: si cerca di anticipare le prescrizioni di Ferrovie della Stato, iniziando ad intervenire nella parte non direttamente interessata dalla rete ferroviaria. Anche se tra i consiglieri della commissione Lavori Pubblici c'è chi sostiene che il ponte non riaprirà per tutto il mese di luglio, l'assessore Enzo Belloni preferisce restare sulle carte: «Ho letto le dichiarazioni dei consiglieri dopo la commissione, ma io invece resto su quello che ha scritto il direttore dei lavori, e cioè che tra il 14 e il 15 luglio il ponte dovrebbe essere riaperto».

Lo stato dell'arte

A che punto siamo? «Hanno finito di armare la struttura, domani (oggi, ndr) ci sarà il getto. Si usa un cemento ad alta presa e le prove che hanno fatto fino adesso hanno dato risposte positive. Vorremmo restare nei 7-8 giorni, una volta che ha preso, l'asfalto si fa nel giro di poche ore». La chiusura della Statale ha aperto le porte in questo periodo ad un altro cantiere: «Considerato questo problema della Statale chiusa, abbiamo coordinato con Marche Multiservizi l'intervento dell'illuminazione pubblica dei nuovi pali sulla Statale in viale della Vittoria. In questo senso abbiamo ottimizzato gli interventi». Prima della riapertura, al di là di quale sia la data effettiva e quali le previsioni, è sicuro, stando ai tempi riportati dalla ditta nel cronoprogramma, che prima della riapertura ci sarà almeno un weekend. Nemmeno nell'ultimo fine settimana sono mancate le file in via Kolbe e zona Muraglia, le principali alternative alla Statale...«Ci sono i vigili molto presenti, è chiaro che ci sono dei disagi, ma sono comunque un po' ridotti rispetto a prima, questo grazie al lavoro che sta facendo la polizia locale, con turni tutti i giorni, mattino e pomeriggio. Poi bisogna superare anche l'ignoranza della gente: ho visto bici in via Kolbe passare con il rosso, buttarsi nel mezzo, le auto sono costrette a rallentare e questo comporta un problema per tutti gli altri. Capiamo i disagi, ma ci vorrebbe anche un po' più di senso civico». Ci sono novità in arrivo anche per quanto riguarda il cavalcaferrovia, «Giovedì (domani, ndr) incontreremo la ditta, cerchiamo di capire se anche in attesa delle indicazioni che ci può fare Ferrovie dello Stato, possiamo iniziare a lavorare nella parte in cui non è coinvolta Ferrovie».

La variazione

Nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici che ha previsto 210 mila euro in più sulle strade. Fondi che, se dovesse arrivare in tempi brevi il parere di Ferrovie dello Stato, potrebbero essere stornati alla manutenzione della parte sottostante del Ponte De Sabbata, con l'eventualità di allestire un unico cantiere insieme alla manutenzione dei guard-rail.

Thomas Delbianco

