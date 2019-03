«Bella via Passeri ma il caso sosta così non è risolto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIQUALIFICAZIONEPESARO Valorizzazione di via Passeri e nuova viabilità. Se ne discute all'indomani della presentazione del progetto che il sindaco Ricci e l'assessore Belloni, hanno esposto a residenti e commercianti di via Passeri. Il nodo centrale da superare resta però il problema della perdita di posti auto lungo la via e il loro successivo recupero. E' questa la posizione di alcuni commercianti condivisa dal segretario generale Confcommercio, Davide Ippaso. Il modello pensato dall'Amministrazione è simile al riordino della...