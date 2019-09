Basta accessi colabrodo in Ztl contro i furbetti 200mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PIANOPESARO Vita dura per i furbetti della Ztl, ecco i soldi per gli occhi elettronici dei varchi scoperti. «Entro la primavera 2020, tutto il centro storico sarà controllato con le telecamere», dice l'assessore Pozzi. Con l'assestamento di bilancio di fine luglio era stata approvata la variazione relativa al trasferimento in conto capitale da parte dell'Unione Pian del Bruscolo di 200.000 euro, destinati alla riqualificazione dell'impianto di videosorveglianza, con finalità, il potenziamento del controllo degli accessi Ztl....