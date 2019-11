Bancarotta, seconda condanna in 20 giorni

PESARO Il 30 ottobre era stato condannato a 6 anni e 8 mesi per truffa aggravata e appropriazione indebita. E ieri in tribunale a Pesaro, Lorenzo Rivera, 47 anni, imprenditore, ha avuto una nuova condanna. Questa volta per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore, in qualità di amministratore di fatto della Nuova Edil, difeso dall'avvocatessa Pia Perricci, assieme ad altri due soci, avrebbe distratto tramite prelievi in contanti, assegni circolari e bonifici 390mila euro prima del fallimento dell'impresa. Tra le accuse anche quella di aver distrutto le scritture contabili obbligatorie relative agli anni 2015 e 2016 così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari arrecando danno ai creditori. Il pubblico ministero ha chiesto 6 anni e 9 mesi, mentre il giudice lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi. La condanna del 30 ottobre riguardava i 371mila euro che Rivera ha ricevuto da due sorelle pesaresi (87 e 76 anni) per la ristrutturazione dell'immobile e ricavarne 4 appartamenti da mettere sul mercato. Poi avrebbe indotto le due a conferirgli la procura di vendere gli immobili e quindi incassato 430mila euro per la alienazione degli appartamenti senza corrisponderla alle sorelle. Il tutto con artifizi e raggiri. Le sorelle hanno patito un forte sgomento anche perché i 430 mila euro a cui sono stati venduti i 4 appartamenti rappresentano una cifra esigua rispetto ai 990 mila euro promessi inizialmente dall'imprenditore alle due sorelle. Lo stesso Rivera, a marzo aveva già subito una condanna a 1 anno e 8 mesi. Era accusato di appropriazione indebita di 30mila euro per aver incassato un preliminare di vendita di un appartamento.

