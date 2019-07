Baia, stress test per i parcheggi «Per spostarvi usate le navette»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODOPESARO La prova di forza nel fine settimana a Baia Flaminia non sarà solo quella muscolare degli atleti degli Adriatic Games in programma sabato e domenica. Ma anche quella legata alla sosta, che dovrà reggere l'urto di una giornata con i parcheggi esistenti in parte off-limits, e un massiccio afflusso, anche proveniente da fuori città, superiore a quello dei normali fine settimana di mare.I provvedimentiNel parcheggio del campo di Marte sono già stati sistemati i cartelli per il divieto di sosta in vigore fino a domenica sera, con...