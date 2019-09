Baia, fondi per l'area di sosta i commercianti: «Fate presto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO Fondi certi per il nuovo parcheggio di Baia Flaminia da 90 posti cesellato nel cuneo verde del Lungofoglia delle Nazioni all'altezza dei campi da tennis. L'opera, che dovrà dare sfogo alle esigenze dei residenti, gestori e commercianti, è stata inserita nella variazione di bilancio dell'Amministrazione comunale, ma già a gennaio scorso il posteggio aveva già ottenuto il via libera dal consiglio comunale. I tempiI tempi inizialmente previsti e comunicati prevedevano l'imminente ottobre per l'inizio lavori, ma si dovrà...