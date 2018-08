Baia, altro che Lido Pavarotti benvenuti al camping Luciano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Benvenuti al Camping Lido Pavarotti. Chi non conosce i luoghi principali della città di Pesaro, e magari trovasse un cartello con questa scritta all'inizio del pratone di Baia Flaminia, che si estende subito dopo l'area dell'ex Campo di Marte, potrebbe addirittura credere di essere all'ingresso di un campeggio. Le tende non mancano, così come le grigliate. E ci sono pure i falò notturni e i bivacchi no stop con tanto di rifiuti in ordine sparso il giorno dopo.Ma tutto questo è vietato. Vietatissimo. Non si può campeggiare....