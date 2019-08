Bagnini pronti alle tavolate ma tra i divieti sarà slalom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOPESARO Notte delle Candele, per sabato 10 i bagnini preparano le tavolate a riva, facendo uno slalom tra i divieti. Tutti vestiti di bianco, in centinaia pronti a fare serata sulla battigia ma sarà vietata la compagnia delle bionde, nemmeno come pausa post abbuffata. «Non si può fumare nemmeno per cena, c'è l'ordinanza e va rispettata», ricordano i bagnini che invitano la clientela ad adeguarsi di conseguenza. A Sottomonte come in Baia Flaminia, a Levante come a Ponente la musica sarà consentita fino alle tre in tutti gli...