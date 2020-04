Aziende della moda che hanno avviato una produzione di mascherine di protezione per Coronavirus. Sono almeno 30 le ditte nella provincia di Pesaro e Urbino che realizzano ben 50-70 mila pezzi al giorno. Cosa che permette di mantenere i posti di lavoro. Secondo Confartigianato Moda ci sono ditte con una produzione propria, altre come terziste o partner di aziende capogruppo. «Entrare in questo settore però significa anche conseguire la certificazione dell'Istituto Superiore della Sanità, percorso non facile nonostante il DL Cura Italia abbia semplificato e velocizzato le procedure spiega il presidente David Coppari gli imprenditori operano nella massima trasparenza e legalità, tanto che è possibile produrre mascherine non sanitarie. Anche se non certificate, ma realizzate secondo i crismi e con tessuti adeguati, in alcuni casi sono migliori di quelle certificate importate dalla Cina». Tra le aziende partite Alternative Fashion srls, Antica Stamperia Carpegna, Borgodelduca, Cab Srls, Chiappini Leonardo Confezioni, Crazy Moda, Didincanto, Mdf Tappezzerie. «In questo contesto afferma il Presidente di Confartigianato Graziano Sabbatini le imprese stanno facendo un grande sforzo per aiutare la popolazione a tutelare la propria salute, consentendo nel contempo alle migliaia di dipendenti di questo comparto di continuare a lavorare, garantendo quindi il posto di lavoro. Si sono mosse le aziende tessili con la materia prima che spesso è già in fabbrica». Infine Gilberto Gasparoni, responsabile di Confartigianato Moda sottolinea che «trovare nuove mascherine è diventata un'emergenza nell'emergenza. Abbiamo chiesto l'aiuto della Regione, della Camera di Commercio e dell'Univpm per muoversi con determinazione. Si va da una produzione di 300/500 pezzi giorno, a 6/7.000. Complessivamente si arriva a 50/70.000 pezzi al giorno».

