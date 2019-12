Avviso pubblico per il segretario del Comune Montaccini lascia

I VERTICI

PESARO Montaccini lascia Pesaro, subito avviso pubblico e nuovo segretario. Giovanni Montaccini è ufficialmente il nuovo segretario generale del Comune di Ancona. Il sindaco Valeria Mancinelli due giorni fa ha firmato il decreto di nomina. E così a meno di due anni dall'ingresso nel Palazzo di piazza del Popolo, Montaccini lascia l'amministrazione pesarese per trasferirsi nel capoluogo marchigiano. Dagli uffici comunali fanno sapere che il passaggio avverrà entro la fine dell'anno. Nel frattempo si stanno avviando le procedure per scegliere chi lo sostituirà alla guida della segreteria comunale. A breve verrà indetto un avviso pubblico, e tra i candidati, iscritti all'albo nazionale della categoria, il sindaco individuerà il nuovo segretario comunale di Pesaro. Nel periodo vacante, il ruolo verrà ricoperto dal vice segretario, che al momento è Paola Nonni. Montaccini, dopo l'ultimo decreto dell'ottobre scorso, ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del servizio amministrazione risorse, funzioni di direzione per le attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale, dell'avvocatura comunale, responsabile della struttura centrale degli appalti, programmazione, organizzazione e gestione del personale, performance e controlli in gestione associata tra Pesaro e l'Unione Pian del Bruscolo. Alla guida del Patrimonio, tra gli ultimi atti, ha presieduto la commissione che ha proceduto, pochi giorni fa, al bando di gara sulla vendita di una serie di beni comunali, con l'asta che ha visto l'acquisto dell'ex Farmacia Zongo e nessuna offerta per l'ala degradata dell'ex carcere minorile. Sul lato di via Bertozzini.

