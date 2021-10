Auto troppo veloci, arriva la strettoia sul corso

PESARO Il termine, Traffic calming, è di quelli che ti spiazzano, in realtà si riferisci a sistemi che servono a migliorare la sicurezza stradale, per esempio strettoie, paletti, segnaletica e via elencando. L'Amministrazione comunale ha deciso di applicare un sistema di Traffic calming anche per il tratto finale di corso XI Settembre, nella parte che va da via Mastrogiorgio a via Belvedere dove la circolazione dei mezzi è libera e non è sottoposta alle restrizioni dell'isola pedonale o della ztl di altre zone del centro storico. Verrà pertanto realizzata una sorta di strettoia per canalizzare il traffico in modo da ridurre la velocità dei veicoli in transito. La decisione segue le segnalazioni che il quartiere 1 del centro storico ha già inviato più volte al Comune, segnalazioni ripetute e tutte debitamente protocollate dove si evidenzia la necessità di attuare interventi finalizzati alla diminuzione della velocità. La richiesta del quartiere centro segue le proteste dei residenti della zona che più volte in passato si sono lamentati della velocità dei mezzi che percorrono corso XI Settembre. I residenti chiedevano in particolare maggiori controlli e anche una maggiore presenza di pattuglie della polizia locale nell'area nella duplica funzione di prevenzione e repressione. Da qui l'idea di intervenire con sistemi di Traffic calming che sono già stati applicati con successo negli altri quartieri, per esempio lungo via Campo Sportivo e in via Kolbe. Per i tecnici comunali le caratteristiche del tratto terminale di corso XI Settembre consentono la sperimentazione di una strettoia, al termine del periodo di sperimentazione verrà quindi valutata l'efficacia dell'intervento atto a consentire la riduzione della velocità. La strettoia artificiale, dopo il sopralluogo dei tecnici comunali che ha dato parere favorevole, sarà collocata all'altezza del santuario della Madonna del Carmine.

