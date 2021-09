«Atteggiamento di mediazione ma da domani tutti a regime»

PESARO «Green pass per tutti gli esterni a scuola, per chi non ce l'ha facciamo uscire il personale di segreteria. Ma solo fino a quando non arriveranno gli studenti. Sì ai test salivari, obiettivo lezioni in presenza per tutto l'anno», dice Rossini. Anche nelle scuole superiori pesaresi, in attesa che inizino le lezioni in presenza con l'arrivo degli studenti a partire da domani, sono entrate in vigore ieri le nuove misure del decreto, che estende, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) l'obbligo di possedere il Green pass a chiunque acceda negli spazi interni. «La maggior parte delle persone esterne che sono arrivate a scuola - dice il preside del Liceo Marconi Riccardo Rossini - avevano la certificazione verde. Per chi non ce l'aveva, abbiamo fatto uscire il personale di segreteria in quei casi di genitori o altri utenti che avevano urgenze amministrative. Diciamo che è stato un atteggiamento di mediazione in questa fase di transizione, cerchiamo di andare incontro a chi ancora non è a conoscenza del decreto. Ma nel momento in cui si entrerà a regime, e arriveranno gli studenti, non sarà possibile far uscire il personale e potranno entrare a scuola solo coloro in possesso del green pass, come prevede la legge». Mercoledì suonerà la prima campanella...«Siamo pronti - continua Rossini - speriamo che non ci siano tensioni sociali tali da creare qualche criticità, spero e credo di no». Sono ai nastri di partenza i test salivari nelle scuole sentinella su 1400 studenti delle elementari e medie, in attesa che arrivi la validazione ai fini del Green pass. Rossini si dice «assolutamente favorevole ai test salivari per coloro che non si vaccinano, perchè è improponibile pensare di fare un tampone ogni 48 ore, molecolare o rapido. E' troppo invasivo. E' ipocrita pensare che lo facciano ogni 48 ore, di conseguenza ben venga quello salivare se ovviamente ha la stessa efficacia degli altri». Per Rossini «è fondamentale restare in presenza tutto l'anno, abbiamo potuto sperimentare gli aspetti positivi e negativi della didattica a distanza. Tra i lati negativi c'è la mancata socializzazione. Il gap ha creato disagio, problemi psicologici e non vogliamo trovarci nelle stesse condizioni anche quest'anno».

Thomas Delbianco

